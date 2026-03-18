Стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Молодежном центре "30/09" в Донецке в среду дан старт шестому сезону Международной Премии #МЫВМЕСТЕ - масштабной международной инициативе, поощряющей лидеров социальных практик, сообщает организатор - Добро.РФ.

Заявки на участие на сайте премии могут до 24 мая подать волонтеры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество.

О старте нового сезона премии объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что участие в премии открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире.

Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН.

"Премия создавалась в период пандемии коронавируса, чтобы отметить волонтеров и неравнодушных людей, кто рискуя своей жизнью приходил на помощь нуждающимся. За шесть лет премия #МЫВМЕСТЕ объединила почти 200 тысяч социальных проектов, и стала устойчивой системой поддержки общественно значимых инициатив на государственном уровне. В этом году премия #МЫВМЕСТЕ станет одним из ключевых событий Международного года добровольцев в России. Она пройдет в 12 номинациях, которые отразят вклад добровольцев в самых разных направлениях: от помощи участников СВО и их семей до экологии и социальной сферы", – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, его слова цитирует сайт ведомства.

В национальную часть премии принимаются заявки от четырех категорий участников: личность (волонтеры и наставники), проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество) и в 12 номинациях для проектов разных тематик ("Герои нашего времени", "Устойчивое будущее", "Поколение добра", "Код милосердия", "Страна возможностей" и другие). В международной части номинации две – "Код милосердия" и "Устойчивое будущее". Подать заявки могут любые юридические и физические лица.

"Новый сезон Премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь, это введение специальной номинации "Сила единства", приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие. Кроме того, при оценке заявок впервые будет применен искусственный интеллект - как дополнительный инструмент анализа для жюри, не влияющий на итоговое решение", – приводятся в сообщении слова члена оргкомитета премии, председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя Добро.рф Артема Метелева.

Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.