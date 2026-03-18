В Петербурге раскрыли схему инсценировки ДТП ради страховых выплат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 10 предполагаемых участников незаконной схемы инсценировки ДТП ради получения страховых выплат, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 10 участников организованной группы, занимавшейся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подставных авариях, которые устраивали ради выплат по полисам ОСАГО, были задействованы иномарки Opel, BMW, Chevrolet и Ford. Задержанные причастны как минимум к четырем таким ДТП, им удалось получить от страховщиков около 1,7 миллиона рублей.
Уголовные дела, которые соединены в одно производство, возбуждены по части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). У фигурантов при обысках изъяты, в частности, 24 мобильных телефона, банковские карты, два автомобиля, а также государственные регистрационные знаки.
Как уточняют в ГУ МВД, правоохранители устанавливают все эпизоды незаконной деятельности "организаторов" дорожных аварий.