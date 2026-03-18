Пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области выделили помощь
Пострадавшие от пастереллеза домохозяйства в Новосибирской области получат поддержку от государства в размере 200 миллионов рублей, сообщил Минсельхоз. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:45:00+03:00
новосибирская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
происшествия
https://ria.ru/20260317/ekspert-2081262113.html
https://ria.ru/20260318/pasterellez-2081484507.html
Новосибирская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Происшествия
Пострадавшие от пастереллеза в Новосибирской области получат 200 млн руб
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пострадавшие от пастереллеза домохозяйства в Новосибирской области получат поддержку от государства в размере 200 миллионов рублей, сообщил Минсельхоз.
"Наряду с мероприятиями по ликвидации очагов и недопущению дальнейшего распространения заболевания, одной из ключевых задач остается оперативное возмещение ущерба", — говорится в релизе.
В министерстве отметили, что вспышка пастереллеза в Новосибирской области носит локальный характер и не окажет существенного влияния на развитие животноводства в России.
Там также заверили, что никаких рисков для потребителей нет: вся поступающая в магазины продукция проходит строгий ветеринарный контроль.
С января в пяти районах Новосибирской области объявили карантин по бешенству и пастереллезу. Специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. В понедельник жителей региона предупредили о введении режима ЧС.