Пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области выделили помощь

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пострадавшие от пастереллеза домохозяйства в Новосибирской области получат поддержку от государства в размере 200 миллионов рублей, сообщил Минсельхоз.

« "Наряду с мероприятиями по ликвидации очагов и недопущению дальнейшего распространения заболевания, одной из ключевых задач остается оперативное возмещение ущерба", — говорится в релизе.

В министерстве отметили, что вспышка пастереллеза в Новосибирской области носит локальный характер и не окажет существенного влияния на развитие животноводства в России.

Там также заверили, что никаких рисков для потребителей нет: вся поступающая в магазины продукция проходит строгий ветеринарный контроль.