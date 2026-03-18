15:23 18.03.2026
Фотовыставка "Освобождение. Крым" открылась в библиотеке имени Курбатова
© Фото : пресс-служба Псковской областной библиотеки имени В.Я. КурбатоваПрезентация модуля "Освобождение. Крым" в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Крым" открылась сегодня в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова. Как сообщила пресс-служба библиотеки, мобильная экспозиция, посвященная событиям оккупации и освобождения территории Крымской АССР в годы Великой Отечественной войны, приурочена ко Дню воссоединения Крыма с Россией, который ежегодно отмечается 18 марта.
"Боевой дух мужественно сражавшихся крымских партизан и подпольщиков, Красной армии был не просто на подъеме — он достиг апогея", — заявил на церемонии открытия выставки заведующий сектором научно-исследовательской работы Регионального центра по сохранению исторической памяти Данила Чигаев.
Выступая перед студентами колледжа ПсковГУ, он напомнил учащимся о героической обороне и освобождении Севастополя, Керчи, Евпатории, Феодосии и Симферополя, о подвиге Черноморского флота, форсировании озера Сиваш, а также о мужестве партизан и мирного населения, принявшего на себя все тяготы войны. "Не было чужих бед, чужих детей, чужих страданий — была одна общая на всю страну боль и ненависть к врагу", — отметил Чигаев.
По мнению заведующей Региональным центром по сохранению исторической памяти Анны Дунаевой, выставка "Освобождение. Крым" — это возможность увидеть историю такой, какой ее запечатлели очевидцы, – в подлинных фотографиях военных лет. "Экспозиция помогает прочувствовать события освобождения Крыма и по-настоящему осознать масштаб подвига", — добавила она.
Преподаватель колледжа ПсковГУ Анастасия Шанова отметила важность выставки для молодого поколения. "Нужно понимать историю, помнить и не забывать подвиг солдат", — сказала она, добавив, что студентам было интересно наглядно познакомиться с событиями Великой Отечественной войны.
Фотовыставка "Освобождение. Крым" проходит в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Проект создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
