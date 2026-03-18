СМИ: ЕС надеется, что Орбан отзовет вето на кредит Киеву

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз выражает осторожную надежду на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан отзовет вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций, после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода "Дружба", сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.