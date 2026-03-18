СМИ: ЕС надеется, что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
02:07 18.03.2026
СМИ: ЕС надеется, что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
2026-03-18T02:07:00+03:00
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Politico: ЕС надеется, что Орбан одобрит кредит Киеву после сделки по "Дружбе"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз выражает осторожную надежду на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан отзовет вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций, после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода "Дружба", сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Венгрия не верит сказкам Украины про сломанную "Дружбу", заявил Орбан
Вчера, 21:56
"Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить по (вопросам - ред.) блокировки кредита и санкций, но, возможно, только после выборов в Венгрии в следующем месяце", - пишет издание.
Два высокопоставленных чиновника ЕС заявили газете, что, по мнению Брюсселя, Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации. По словам одного из источников, председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что венгерский лидер "в очень скором времени" вернется к принятым в декабре обязательствам по кредиту.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Позицией Венгрии по "Дружбе" заинтересовались 17 стран, заявили в Будапеште
12 марта, 23:47
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
