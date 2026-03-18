Откуда не ждали. Как война с Ираном может разрушить НАТО - РИА Новости, 18.03.2026
08:00 18.03.2026 (обновлено: 08:01 18.03.2026)
Откуда не ждали. Как война с Ираном может разрушить НАТО
Откуда не ждали. Как война с Ираном может разрушить НАТО - РИА Новости, 18.03.2026
Откуда не ждали. Как война с Ираном может разрушить НАТО
На третью неделю боевых действий Дональд Трамп решил обратиться к союзникам. От партнеров по НАТО требуется доказать верность взятым на себя обязательствам и... РИА Новости, 18.03.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
борис писториус
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дональд трамп, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), борис писториус, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Борис Писториус, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Откуда не ждали. Как война с Ираном может разрушить НАТО

Данилов: Европе будет гораздо сложнее полагаться на США из-за конфликта с Ираном

Пожар в районе международного аэропорта Дубая
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Давид Нармания. На третью неделю боевых действий Дональд Трамп решил обратиться к союзникам. От партнеров по НАТО требуется доказать верность взятым на себя обязательствам и помочь США. Как на это отреагировали в альянсе и чем все может обернуться — в материале РИА Новости.

Дольше, чем ожидалось

США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, Тегеран отвечает тем же. Под огнем американские базы, важные нефтяные объекты и танкеры, Ормузский пролив фактически заблокирован. Цены на топливо растут, а выход из кризиса на горизонте пока не просматривается. Вашингтон не знает, как добиться победы. Больше того: в Белом доме, похоже, плохо понимают, что вообще можно счесть победой. В Тегеране, в свою очередь, требуют от американцев признания ошибок и репараций, отказываясь признавать поражение, несмотря на тяжелые потери в руководстве страны.
Американские СМИ пишут, что операция, которая должна была занять несколько недель, рискует затянуться до осени.
"В Вашингтоне и столицах по всему миру власти готовятся к гораздо более затяжному кризису, чем ожидалось. По словам журналиста Барака Равида, он слышал от трех лиц в администрации США и союзных государствах мнение, что нестабильность на Ближнем Востоке и боевые действия могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в фазу конфликта низкой интенсивности", — отмечает издание Axios.

Наземная составляющая

При этом в Белом доме сейчас не готовы искать дипломатическое решение и, видимо, готовят наземную операцию.
Пока, как утверждают СМИ, ограниченную.
"Два корабля из базирующейся в Японии десантной группы USS Tripoli и 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты направляются на Ближний Восток. Морпехи уже находятся в регионе, и, согласно данным отслеживания полетов, а также заявлениям американских чиновников, в последние дни туда прибыло еще несколько авиарейсов с личным составом", — сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям издания, речь идет о группе быстрого реагирования — около двух тысяч военнослужащих.
С дальнейшими действиями пока не определились. По информации Axios, в Белом доме рассматривают вариант высадки на острове Харк, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта.
"Трампа привлекает идея полного захвата острова, поскольку это означает "экономический нокаут режима" — по сути, прекращение финансирования Тегерана", — говорится в материале.

В товарищах согласья нет

В условиях затягивающегося кризиса в Вашингтоне попытались опереться на союзников — как минимум в обеспечении безопасности Ормузского пролива. И припомнили другой конфликт — украинский.
"У нас есть такая штука, которая называется НАТО. <…> Мы вели себя очень любезно. Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Это от нас за тысячи миль. <...> Но мы помогли, — сказал Трамп в интервью газете Financial Times. — Посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь".
Отказ не останется без последствий.
"Если не ответят или дадут отрицательный ответ, думаю, это будет очень плохо для НАТО", — подчеркнул президент США.
Союзники, похоже, не вняли ни увещеваниям, ни угрозам. Отказы посыпались отовсюду: Великобритания, Германия, Италия и многие другие партнеры по НАТО официально заявили, что не намерены участвовать в операции США и Израиля.
"Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Однако следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт", — объяснил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Франция, пишет Financial Times, также не собирается отправлять корабли к Ормузскому проливу.

Реакция и последствия

Дональду Трампу это очень не понравилось.
"Есть страны, где размещены 45 тысяч наших солдат, отличных солдат, которые оберегают их от опасности. И вот мы спрашиваем: "У вас есть минные тральщики?" Нам отвечают: "Сэр, мы бы предпочли не ввязываться". Я сказал: "Послушайте, мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то столь незначительном?" — отчитал он европейских партнеров на пресс-конференции в понедельник.
По мнению экспертов, европейцы, несмотря на очевидные противоречия в НАТО, могут уступить. Нынешняя их позиция — свидетельство торга с Вашингтоном.
"Все зависят от пролива, от поставок топлива. Безусловно, разногласия есть. Вопрос в том, насколько глубокие. Высказывания и точки зрения нетрудно поменять. Тот же Трамп может легко передумать и пойти навстречу европейцам в каких-то вопросах — мы это уже видели на примере пошлин", — отметила в беседе с РИА Новости руководитель отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева.
Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов указал, что партнеры американцев по НАТО в ЕС оказались в весьма непростой ситуации. Повлиять на ход кампании они не в состоянии, а риски для них существенно возрастают.
В ЕС получили шанс продемонстрировать свою полезность для Вашингтона, добавил эксперт. Но поддержка должна быть масштабной. Причем, как убеждены в администрации Трампа, без каких-либо условий, поскольку "европейцы в долгу перед США".
"Однако там каждый тянет одеяло на себя, причем это уже лоскутное одеяло, в котором регулярно нужно латать дыры", — уточнил собеседник РИА Новости.
И даже с учетом всех этих обстоятельств США продолжат использовать альянс в собственных целях. В общем, Европе не позавидуешь.
"НАТО — инструмент в руках Вашингтона. От пятой статьи никто не отказывается — но никто ее и не подтверждает. Автоматизма в этом вопросе никогда не было, не будет его и впредь. Теперь европейское политическое планирование станет еще более проблематичным", — заключил Данилов.
США развязали войну с Ираном, не спросив мнения ЕС, однако именно европейцы несут очень серьезные издержки. И, похоже, у них нет хороших решений. Старому Свету приходится выбирать из двух плохих вариантов.
В миреСШАИранДональд ТрампДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Борис ПисториусНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
