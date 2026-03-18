Нашествие саранчи угрожает пяти российским регионам

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Нашествие саранчи ожидают в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Дагестане, Чечне и Хакасии, рассказали РИА Новости в министерствах сельского хозяйства этих регионов и местных филиалах "Россельхозцентра".

"Ожидаем, что да, будет больше их. Но все покажет весеннее контрольное обследование, как они пережили зиму. Но есть тенденция к увеличению саранчи в заволжских и южных районах Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в "Россельхозцентре".