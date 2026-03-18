Нашествие саранчи угрожает пяти российским регионам
Нашествие саранчи ожидают в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Дагестане, Чечне и Хакасии, рассказали РИА Новости в министерствах сельского...
2026-03-18T04:32:00+03:00
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Нашествие саранчи ожидают в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Дагестане, Чечне и Хакасии, рассказали РИА Новости в министерствах сельского хозяйства этих регионов и местных филиалах "Россельхозцентра".
Так, в региональном филиале "Россельхозцентра" Волгоградской области
рассказали РИА Новости, что в прошлом году был выявлен зимующий запас саранчи на значительной территории, и план обработок от вредителя на 2026 год вырос.
"Ожидаем, что да, будет больше их. Но все покажет весеннее контрольное обследование, как они пережили зиму. Но есть тенденция к увеличению саранчи в заволжских и южных районах Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в "Россельхозцентре".
По информации регионального подразделения "Россельхозцентра" в Дагестане
, схожая ситуация складывается и в этом регионе, здесь ждут массового вылета саранчи на севере республики. В Хакасии
и Саратовской области
, по данным местных министерств сельского хозяйства, весной и летом, в случае сухой и жаркой погоды, также ожидается высокая численность популяции саранчи. В Чечне, как отметили в местном филиале "Россельхозцентра", ежегодно наблюдается нашествие стадных саранчовых двух видов - азиатской перелётной и итальянского пруса, в этом году ожидается заселение на уровне прошлых лет.
"В 2026 году нашествия саранчи в Башкирии не прогнозируем", - сообщил РИА Новости заместитель руководителя регионального филиала "Россельхозцентр" Радмир Мигранов.
Не ждут нашествия саранчи и в Оренбургской, Челябинской и Астраханской областях
, Чувашии и Ингушетии
, отметили в местных "Россельхозцентрах. В министерствах сельского хозяйства Татарстана и Якутии сообщили РИА Новости, что предпосылок для возникновения большой популяции саранчи нет, но все будет зависеть от погоды.