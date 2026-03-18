Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной
Федерация альпинизма России не может и не будет инициировать возобновления операции по поискам пропавшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной,...
2026-03-18T12:09:00+03:00
2026-03-18T12:09:00+03:00
2026-03-18T12:09:00+03:00
россия, киргизия, федерация альпинизма россии (фар)
Россия, Киргизия, Федерация альпинизма России (ФАР)
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной
Федерация альпинизма не будет инициировать возобновления поисков Наговициной
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Федерация альпинизма России не может и не будет инициировать возобновления операции по поискам пропавшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной, заявил РИА Новости вице-президент организации Александр Пятницин.
Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды.
"Думаю, что никто ничего делать не будет. Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы", - сказал Пятницин.
Пятницин еще раз подчеркнул, что возобновление поисков - очень большой риск. "У нас, наоборот, даже считается, что если кто-то нашел покой в горах, – это здорово. Кто-то в таких местах делает памятные таблички, там собираются друзья, родственники и вспоминают. Самое главное – память. Если бы это было место, куда можно подойти и забрать – другое дело, это, конечно, сделали бы", - отметил он.