Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Федерация альпинизма России не может и не будет инициировать возобновления операции по поискам пропавшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговициной, заявил РИА Новости вице-президент организации Александр Пятницин.

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды.

"Думаю, что никто ничего делать не будет. Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы", - сказал Пятницин.