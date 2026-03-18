"Предотвратить нельзя". На Украине зреет будущий конфликт

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Русский — это язык "наглости", имеющий "директивный синтаксис", заявила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Есть ли у ее тезисов научное обоснование и почему дети на Западной Украине на самом деле переходят на русский — в материале РИА Новости.

Язык силы и язык глупости

"Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру, специфику этого языка. Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Переезжают (русскоязычные переселенцы. — Прим. ред.) во Львов, и уже дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот", — заявила Ивановская в интервью телеведущей Янине Соколовой*.

Журналистка, в свою очередь, предположила, что русский — это "язык силы", которому "все покоряются".

Ивановская объяснила это тем, что русский язык якобы имеет "вертикальную структуру", тогда как украинский — "горизонтальную, построенную на гражданском взаимодействии".

"Синтаксис у российского языка приказной, директивный, и это имеет значение", — подчеркнула уполномоченная по защите "мовы".

В Москве уже раскритиковали ее заявление. "С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой, это, наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя", — сказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но имеет ли заявление Ивановской хотя бы частичное научное обоснование?

От языка не зависит

Отметим, что Ивановская — доктор филологических наук, автор около сотни научных работ. Правда, лингвистика в область ее профессиональных интересов не входит: академическую карьеру будущий омбудсмен построила на изучении украинского фольклора.

Тезисы о "вертикальной" структуре русского языка и "горизонтальной" — украинского подтверждений в научной литературе не имеют. Более того, синтаксис двух восточнославянских языков в основе своей практически идентичен . Различия касаются некоторых механизмов функционирования — например, предложно-падежных конструкций ("болеть гриппом" и "хворіти на грип", "скучаю по тебе" и "сумую за тобою"), использованием звательного падежа в украинском ("мамо!") и так далее. Каким образом это может быть связано с "гражданским взаимодействием", которое упоминает украинский филолог, неясно.

Однако эта оговорка "мовного омбудсмена" позволяет объяснить природу ее "открытия" — судя по всему, Ивановская придерживается распространенной в определенных кругах точки зрения, согласно которой язык определяет мышление человека. И у такого подхода даже есть теоретическая основа.

В 1930-е была разработана так называемая гипотеза Сепира — Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности. В строгой версии она утверждает, что взгляды на мир и даже мыслительные процессы полностью зависят от структуры языка.

Это предположение взяли на вооружение идеологи левого движения на Западе — так появилась, в частности, феминистская критика языка, одним из проявлений которой стали новые феминитивы ("докторка", "директорка"). С их помощью сторонницы равноправия женщин пытаются бороться с "патриархальным обществом".

Однако последние научные работы, основанные на исследованиях мозга, опровергают зависимость мышления от языка. В 2024-м нейробиологи из Массачусетского технологического института с помощью МРТ выяснили , что при решении различных задач — от головоломок до размышлений о чувствах других людей — области мозга, ответственные за обработку языка, оставались неактивными.

Этот вывод подтверждается и клиническими наблюдениями. Люди, потерявшие способность говорить и понимать речь из-за инсульта или травмы, часто сохраняют умение решать математические задачи, играть в шахматы, планировать будущее и здраво рассуждать.

Таким образом, любой язык — лишь инструмент для выражения мыслей, и даже в том случае, когда этого инструмента нет вовсе, человек не теряет способности мыслить. Верно и обратное: если человек начинает говорить глупости, дело точно не в языке.

Тем не менее у активного распространения русского "даже во Львове" есть свои объективные причины — правда, по мнению экспертов, с лингвистикой они не связаны.

Искушение с востока

Напомним: в декабре 2024-го предшественник Ивановской Тарас Кремень посетовал на "замедление украинизации". Школьная статистика показала значительное сокращение тех, кто считает украинский родным. Среди детей таких стало на семнадцать процентов меньше, среди родителей — на одиннадцать, среди преподавателей — на восемь. Историк, экс-депутат Одесской городской думы Александр Васильев объяснял эти данные ответом на слишком агрессивную дерусификацию.

После начала боевых действий многие жители Украины перешли на "мову" добровольно, но этого оказалось недостаточно. "Русскоязычным навязали комплекс вины: объявили, что сам факт их существования стал предлогом для действий Кремля, — говорил Васильев. — И тогда начал проявляться защитный рефлекс: "Ну раз я пошел на такие жертвы в знак солидарности с вами, но все равно остался для вас человеком второго сорта, то как минимум в быту продолжу говорить на том языке, на каком мне удобнее".

Теперь выясняется, что не только русскоязычные дети не хотят переходить на "мову," но и украиноязычные все чаще говорят на "языке агрессора".

"Первая причина — в западные области приехало много русскоязычных. Местные оказались в такой ситуации впервые. Раньше, особенно до 2014-го, мобильность местного населения внутри страны была очень низкой. Многие ездили на заработки в Польшу, но никогда не были в Центральной или Восточной Украине. А тут они встретились с наплывом носителей русской культуры в широком смысле слова. И возможности, которые она предоставляет, служат искушением даже для истинных урожденных галичан", — объясняет социолог Денис Селезнев.

По его мнению, хотя у большей части городского населения страны идентичность уже вполне украинская, они тем не менее являются носителями русской культуры — другой просто неоткуда было взяться. "Западенцы" в силу исторических причин выделяются на этом фоне, но ассимилировать пришельцев с востока они не способны.

"Контента на русском намного больше, чем на украинском. Причем это не обязательно продукция российского происхождения — переводы кино и книг, адаптация игр и тому подобное. Английский на Украине в целом знают не очень хорошо, но владение русским это компенсирует. Поэтому дети и подростки, которые в среднем дальше от политического контекста, пользуются русским языком, и с этим ничего нельзя сделать", — считает эксперт.

Главная загадка Украины

Деятельность же Ивановской и других радикалов, требующих запретить русский, лишь усугубляет раскол.

"Сейчас они закладывают предпосылки для будущего конфликта уже внутри того, что останется от Украины. Будет ли этот конфликт горячим или холодным, пока не ясно. Они не могут иначе, потому что так воспитаны. Во-первых, это тренд, который одобряется, и на нем можно построить карьеру. А во-вторых, у них такая специфика идентичности", — говорит Селезнев.

По его словам, украинские радикалы не понимают концепции гражданской нации, которая не зависит от языка, — например, можно считать себя американцем и говорить по-испански. Корни такого подхода также нужно искать на западе страны.

"Они похожи на балканские или центральноевропейские небольшие народы, которые четко проводят разницу между "свой-чужой" по языку. Если ты говоришь на венгерском — ты венгр, на русском — значит, русский. А русские — враги, значит, и ты враг. Тебе надо преодолеть себя и начать говорить на украинском любой ценой. А если не делаешь — значит, ты латентный симпатизант, "партизан" России. Такая логика. И они не могут над ней подняться", — объясняет эксперт.

Социолог уверен, что пагубность языкового раскола осознают и в руководстве страны, и в среде горячих патриотов. Но Киев все равно не может остановиться. И ответа на вопрос о том, почему так происходит, нет ни у кого.