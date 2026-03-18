Почему красные брюки из 70-х вновь покоряют подиумы - РИА Новости, 18.03.2026
17:50 18.03.2026
Почему красные брюки из 70-х вновь покоряют подиумы
Весной 2026 года мир высокой моды вновь обратился к яркому, напомнив нам, что самые смелые идеи часто скрываются в архивах прошлого. РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081458832_0:30:3022:1730_1920x0_80_0_0_dab3a0e37ed31add7f3f4794d49f0cf7.jpg
Почему красные брюки из 70-х вновь покоряют подиумы

Модель
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весной 2026 года мир высокой моды вновь обратился к яркому, напомнив нам, что самые смелые идеи часто скрываются в архивах прошлого.
Но этот цвет в комбинации с привычным элементом одежды захватил умы всех модных критиков.

От архива к подиуму

Семидесятые годы — это эпоха, когда мода начала серьезно слушать улицу, а не только высокие подиумы. Это был не просто цвет, а манифест: заявление о независимости, вызов серости и однообразию. Особенно запомнились брюки.
В те времена красные брюки сочетались с принципом контрастной простоты. Их надевали с белыми рубашками, создавая геометрическое единство цвета и формы. Часто красное дополнялось темными, почти черными свитерами — такое сочетание дарило образу серьезность и драматизм.
И вот, в 2026 году, на подиумах брендов Akris, Gabriela Hearst, Prabal Gurung и Sa Su Phi красное стало главным персонажем нового сезона.
С чем носить красные брюки в 2026-м

Современные стилисты предлагают несколько проверенных комбинаций.
Монохром красного — блуза или свитер того же оттенка создают ощущение цельности. Это работает для офиса и для вечера.
Черный верх — классическое противостояние цветов. Черная рубашка или пуловер — безошибочный выбор для тех, кто боится переборщить.
Белое на красном — вневременной контраст. Белая рубашка, белый легкий жакет или белые кроссовки внизу — все это делает образ ярче и моложе.
Прозрачные слои — вязаные топы, сетка, органза над красным создают многослойность и чувство легкости.
Аксессуары серого или бежевого цвета — если верх нейтральный, то сумка, пояс или обувь в этих тонах уравновешивают яркость.
Золотые украшения — красное любит блеск. Золотые серьги, браслеты или часы создают роскошный эффект.
Мода движется по кругу истории, собирая лучшее из каждого десятилетия, обновляя и переосмысляя. Красные брюки — всего лишь начало этого возвращения.
 
 
 
