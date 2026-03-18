Почему красные брюки из 70-х вновь покоряют подиумы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Весной 2026 года мир высокой моды вновь обратился к яркому, напомнив нам, что самые смелые идеи часто скрываются в архивах прошлого.

Но этот цвет в комбинации с привычным элементом одежды захватил умы всех модных критиков.

От архива к подиуму

Семидесятые годы — это эпоха, когда мода начала серьезно слушать улицу, а не только высокие подиумы. Это был не просто цвет, а манифест: заявление о независимости, вызов серости и однообразию. Особенно запомнились брюки

В те времена красные брюки сочетались с принципом контрастной простоты. Их надевали с белыми рубашками, создавая геометрическое единство цвета и формы. Часто красное дополнялось темными, почти черными свитерами — такое сочетание дарило образу серьезность и драматизм.

И вот, в 2026 году, на подиумах брендов Akris, Gabriela Hearst, Prabal Gurung и Sa Su Phi красное стало главным персонажем нового сезона.

С чем носить красные брюки в 2026-м

Современные стилисты предлагают несколько проверенных комбинаций.

Монохром красного — блуза или свитер того же оттенка создают ощущение цельности. Это работает для офиса и для вечера.

Черный верх — классическое противостояние цветов. Черная рубашка или пуловер — безошибочный выбор для тех, кто боится переборщить.

Белое на красном — вневременной контраст. Белая рубашка, белый легкий жакет или белые кроссовки внизу — все это делает образ ярче и моложе.

Прозрачные слои — вязаные топы, сетка, органза над красным создают многослойность и чувство легкости.

Аксессуары серого или бежевого цвета — если верх нейтральный, то сумка, пояс или обувь в этих тонах уравновешивают яркость.

Золотые украшения — красное любит блеск. Золотые серьги, браслеты или часы создают роскошный эффект.