18:07 11.03.2026 (обновлено: 18:26 11.03.2026)
Как советская мода 80-х покоряет сегодня мировые подиумы
Как советская мода 80-х покоряет сегодня мировые подиумы
© РИА Новости / Юрий Простяков | Перейти в медиабанкПоказ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87"
Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Советская мода 1980-х вернулась — и на этот раз добровольно, завоевывая гардеробы поколения Z и вдохновляя мировые модные дома. То, что 40 лет назад доставали по блату, сегодня стало символом уникальности.

Дефицит как символ стиля: феномен советского винтажа

В последние сезоны тренд на советский винтаж стремительно набирает обороты. Российские и западные блогеры, инфлюенсеры и модные дома обращаются к наследию эпохи: от шерстяных пальто фабрики "Большевичка" до простых авосек. Модные историки связывают это с поиском альтернативы однообразному массмаркету.
Винтажные магазины и барахолки переживают бум. Основная аудитория покупателей — люди до 30 лет, которые СССР не застали. Советская вещь для них — способ заявить о себе. Также ценится качество: вещи, созданные на совесть, служат десятилетиями, в отличие от "одноразовой" современной одежды.

Что вернулось из 80-х: главные тренды

Силуэты. Широкие плечи, объемные жакеты — то, что копировалось с западных журналов, сегодня снова на пике. Balenciaga и Prada возвращают oversized-силуэты, перекликающиеся с советскими лекалами.
Джинсы. Варенки, прямые джинсы с высокой посадкой, "трубы" — сегодня их перепродают на Avito за пять-десять тысяч рублей. Особенно ценятся модели из ГДР и Югославии — "почти западные".
Спортивный шик. Олимпиада-80 сделала спортивный стиль массовым: костюмы с лампасами, ветровки, кеды. То, что носили на улицу, теперь называется athleisure и продается среди прочих у Gucci.
Аксессуары. Авоськи стали экосимволом из-за возможности многоразового использования. Береты и платки — must-have в стиле "бабушкин шик" (grandma core). Брошки и значки с советской символикой носят как иронию. Сумки-почтальонки из кожзама, которые выдавали школьникам, — тоже в тренде.
© iStock.com / iiievgeniyДевушка складывает фрукты в авоську
Девушка складывает фрукты в авоську
Цветовая палитра. Приглушенные оттенки — бежевый, бордовый, горчичный, коричневый — доминировали в СССР. Сегодня эту "выцветшую" гамму называют винтажной эстетикой.
Обувь. Грубые ботинки на тракторной подошве, считавшиеся в 80-х дурным вкусом, сегодня продаются как "советский гранж". Кеды "Прогресс" и "Кросс" — культовые марки коллекционеров.

Почему именно сейчас?

Возвращение советской моды — реакция на перепроизводство и однообразие. Fast fashion убил уникальность: в Zara одеты все. Советский винтаж — способ выделиться без больших затрат.
Винтаж дает ощущение истории и связь с прошлым. С экологической точки зрения покупка пальто 1985 года выпуска разумнее новой синтетики. Цена тоже играет роль: пальто фабрики стоит две-три тысячи рублей — дешевле H&M, но прослужит дольше. Каждая вещь уникальна: в СССР не было массового тиражирования дизайна.

От барахолки до мировых подиумов

Российские дизайнеры активно переосмысливают советское наследие. Бренды вроде Yanastasia и Walk of Shame вдохновляются силуэтами и тканями СССР, адаптируя их под современный крой. На показах появляются пальто-трапеции, клетчатые рубашки oversize, плиссированные юбки — родом из советских ателье.
Западные марки также замечают тренд. Balenciaga в 2023 году выпустил коллекцию с отсылками к советской эстетике, включая грубые кроссовки в стиле "Кросс" и мешковатые пальто. Vetements и Gosha Rubchinskiy сделали советский спортивный стиль своей визитной карточкой.
© РИА Новости / А. Сигаев | Перейти в медиабанкДом молодежной моды. Модели одежды весенней коллекции 1986 года
Дом молодежной моды. Модели одежды весенней коллекции 1986 года
Чтобы советская вещь смотрелась актуально, стилисты рекомендуют сочетать ее с современными элементами. Грубые ботинки — с легким шелковым платьем, объемный жакет — с узкими джинсами и актуальной футболкой.
Ключ к успеху — умеренность и создание эклектичных, современных образов, где винтажная находка становится изюминкой, а не полным погружением в прошлое.
 
 
 
