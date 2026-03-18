МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия смогла взять под защиту жителей Крыма, которые всегда были и считали себя неотъемлемой частью русского мира, Крым и Севастополь по воле народа вернулись в состав своей родины, восстановив историческую справедливость, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

День воссоединения отмечается 18 марта и является выходным днем в Республике.

Севастополя с "Сегодня исполняется 12 лет со дня воссоединения Крыма Россией . В самом этом слове содержится объяснение того, что произошло в 2014 году. Крым и Севастополь по воле народа вернулись в состав своей родины. Тем самым была восстановлена историческая справедливость. Россия смогла взять под защиту жителей полуострова, которые всегда были и всегда считали себя неотъемлемой частью русского мира", - сказал Миронов

Именно поэтому, по словам лидера партии, на Западе, а тем более в Киеве тщательно избегают термина "воссоединение" – они боятся правды и вместо неё навязывают всему миру ложь об аннексии и оккупации.

"Пусть попробуют приехать в Крым Севастополь и заикнуться об этом – люди в морду таким подлецам плюнут! Потому что это будет искажением истории и оскорблением их осознанного выбора", - добавил он.

Миронов подчеркнул, что в 2014 году крымчане и севастопольцы прекрасно понимали, что в составе бандеровской Украины у них нет будущего.

"Не могли они предать память предков, проливавших кровь за эту землю! Референдум стал настоящим торжеством демократии, подлинной реализацией права народа на самоопределение. Мы вместе начали писать новую страницу в истории Крыма, Севастополя и всей России. И это будет история побед, успеха и процветания!" - подытожил парламентарий.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.