Жители Крыма всегда были частью русского мира, заявил Миронов - РИА Новости, 18.03.2026
13:18 18.03.2026
Жители Крыма всегда были частью русского мира, заявил Миронов
Жители Крыма всегда были частью русского мира, заявил Миронов - РИА Новости, 18.03.2026
Жители Крыма всегда были частью русского мира, заявил Миронов
Россия смогла взять под защиту жителей Крыма, которые всегда были и считали себя неотъемлемой частью русского мира, Крым и Севастополь по воле народа вернулись... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T13:18:00+03:00
2026-03-18T13:18:00+03:00
республика крым
россия
севастополь
сергей миронов
владимир путин
справедливая россия
оон
республика крым
россия
севастополь
республика крым, россия, севастополь, сергей миронов, владимир путин, справедливая россия, оон
Республика Крым, Россия, Севастополь, Сергей Миронов, Владимир Путин, Справедливая Россия, ООН
Жители Крыма всегда были частью русского мира, заявил Миронов

Миронов: РФ защитила жителей Крыма, которые всегда были частью русского мира

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия смогла взять под защиту жителей Крыма, которые всегда были и считали себя неотъемлемой частью русского мира, Крым и Севастополь по воле народа вернулись в состав своей родины, восстановив историческую справедливость, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
День воссоединения отмечается 18 марта и является выходным днем в Республике.
"Сегодня исполняется 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В самом этом слове содержится объяснение того, что произошло в 2014 году. Крым и Севастополь по воле народа вернулись в состав своей родины. Тем самым была восстановлена историческая справедливость. Россия смогла взять под защиту жителей полуострова, которые всегда были и всегда считали себя неотъемлемой частью русского мира", - сказал Миронов.
Именно поэтому, по словам лидера партии, на Западе, а тем более в Киеве тщательно избегают термина "воссоединение" – они боятся правды и вместо неё навязывают всему миру ложь об аннексии и оккупации.
"Пусть попробуют приехать в Крым Севастополь и заикнуться об этом – люди в морду таким подлецам плюнут! Потому что это будет искажением истории и оскорблением их осознанного выбора", - добавил он.
Миронов подчеркнул, что в 2014 году крымчане и севастопольцы прекрасно понимали, что в составе бандеровской Украины у них нет будущего.
"Не могли они предать память предков, проливавших кровь за эту землю! Референдум стал настоящим торжеством демократии, подлинной реализацией права народа на самоопределение. Мы вместе начали писать новую страницу в истории Крыма, Севастополя и всей России. И это будет история побед, успеха и процветания!" - подытожил парламентарий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Республика КрымРоссияСевастопольСергей МироновВладимир ПутинСправедливая РоссияООН
 
 
