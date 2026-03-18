Контакты Москвы с Парижем невозможны при давлении на Россию, заявил МИД - РИА Новости, 18.03.2026
17:58 18.03.2026
Контакты Москвы с Парижем невозможны при давлении на Россию, заявил МИД
Контакты Москвы с Парижем невозможны при давлении на Россию, заявил МИД
МИД РФ: пока Франция давит на Россию, не может быть контакта Москвы с Парижем

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Речи о контактах России с Францией не может идти, если Париж считает, что на Москву нужно увеличивать давление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал поводом наращивать давление на Россию похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вместе с этим, добавила Захарова, Париж почти одновременно заявляет о желании налаживать контакты с Москвой.
"Пусть определятся с позицией, а если определились, и это является позицией Франции, то о каком контакте с нашей страной при таких нарративах может идти речь?" - сказала дипломат.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи стал жертвой операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были похищены из Каракаса 3 января и доставлены в Нью-Йорк.
