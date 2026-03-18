Захарова предупредила о рисках нехватки сельхозпродукции в Европе и Азии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Энергозависимым странам грозит дефицит сельскохозяйственной продукции из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат также призвала привлечь внимание мирового сообщества к влиянию ближневосточного конфликта на беднейшие страны, которые могут столкнуться с голодом из-за перекрытия Ормузского пролива.
Существенный ущерб был нанесен и мировой экономике в целом, нефтегазовый рынок оказался в турбулентном состоянии, отметила Захарова.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Эскалация конфликта привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Однако некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.