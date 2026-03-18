Медведев получил потерянный багаж в Майами - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Теннис
 
16:27 18.03.2026
Медведев получил потерянный багаж в Майами
Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил у себя в соцсетях о том, что он и его команда получили багаж, который был утерян во время перелета в Майами, где... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Медведев получил потерянный багаж в Майами

Медведев сообщил, что он и его команда получили потерянный багаж в Майами

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил у себя в соцсетях о том, что он и его команда получили багаж, который был утерян во время перелета в Майами, где должен пройти теннисный турнир серии "Мастерс".
В воскресенье Медведев уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Турнир в Майами (штат Флорида) стартует 18 марта, Медведев начнет выступление со второго круга. Во вторник россиянин сообщил в соцсетях, что его багаж так и не прибыл и попросил авиакомпанию о помощи.
"Небольшой апдейт. Мой багаж прибыл. Спасибо, United Airlines. Но давайте удостоверимся, что и ребята из моей команды тоже получат свои вещи", - написал Медведев в соцсети X в среду.
Позже теннисист подтвердил, что его команда тоже получила багаж: "Даже мой физиотерапевт получил свой багаж! Вперед! Давайте начнем теперь подготовку к Miami Open".
Медведеву 30 лет, в текущем сезоне россиянин победил на турнирах в Брисбене и Дубае.
Турнир в Майами продлится до 29 марта, его призовой фонд превышает 9,4 миллиона долларов.
