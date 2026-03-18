05:50 18.03.2026 (обновлено: 06:17 18.03.2026)
Матвиенко рассказала о решимости крымчан
Крымчане и севастопольцы своей решимостью на референдуме 12 лет назад сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии, враги РФ... РИА Новости, 18.03.2026
Матвиенко: крымчане на референдуме сорвали планы западных кукловодов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крымчане и севастопольцы своей решимостью на референдуме 12 лет назад сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии, враги РФ проиграли в Крыму без права на реванш, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
"Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии, не допустили на полуострове неизбежного запрета русского языка, глумления над нашей верой, стали в те дни форпостом Русского мира. Враги России проиграли в Крыму без права на реванш", - написала Матвиенко в канале на платформе Max.
Политик отметила, что ничто в мире не может обладать большей легитимностью, силой, чем выраженная общая свободная воля тех, кто родился, вырос и живет на крымской земле.
"Нам хорошо известно, что в проекте "анти-Россия", который перешел в активную фазу сразу после кровавого переворота в Киеве, его организаторы вместе с украинскими неонацистами уготовали крымчанам и севастопольцам особую, демонстративно жестокую участь", - добавила Матвиенко.
По словам председателя Совфеда, Запад рассчитывал, что очень скоро сможет использовать Крым как важный инструмент для нанесения стратегического поражения РФ. Она также подчеркнула, что импульс Крымской весны и сейчас продолжает вносить важный вклад в развитие страны, рост патриотизма, укрепление суверенитета и обороноспособности Российской Федерации, скорейшее достижение общих целей на СВО.
"Хочу вновь высказать слова огромной благодарности за то, что, будучи против своей воли долгие годы оторванными от большой Родины, вы бережно хранили неразрывную связь, кровное и ценностное единство с нашей общей тысячелетней цивилизацией, никогда не мыслили себя без России", - констатировала Матвиенко.
"И в судьбоносный момент на референдуме осуществили свою самую заветную мечту: восстановили историческую справедливость, высказались за возвращение "в родную гавань". Сделали это безупречно, в полном соответствии с нормами международного права", - заключила политик.
Республика КрымРоссияУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
