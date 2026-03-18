В Иране проходят похороны секретаря Совбеза Лариджани

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и моряков, погибших в ходе конфликта с США и Израилем, проходят в среду в иранской столице, сообщил информационный портал правительства Ирана.
Накануне похорон прошла церемония прощания с моряками корабля "Дена": это 84 члена экипажа, которых удалось опознать и останки которых были ранее репатриированы Шри-Ланкой. Всего же, по данным армии Ирана, погибли 104 человека, 32 получили ранения, экипаж состоял из 136 человек.
Сам же экипаж погиб, когда корабль возвращался в Иран из Индии после участия в военных учениях. Позже в США заявили, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана, что стало, по данным Вашингтона, первым случаем потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.