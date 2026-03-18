Кросби восстановился от полученной на Олимпиаде травмы

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился от травмы и примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщается на странице лиги в соцсети X.