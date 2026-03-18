Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
20:27 18.03.2026
Кросби восстановился от полученной на Олимпиаде травмы
Кросби восстановился от полученной на Олимпиаде травмы
хоккей
спорт
сидни кросби
мартин нечас
радко гудас
питтсбург пингвинз
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075305863_431:0:2831:1800_1920x0_80_0_0_e6cb82dd5aa84d8b6eee475a50d906a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Кросби восстановился от полученной на Олимпиаде травмы и сыграет с "Каролиной"

© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
© REUTERS / Marton Monus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился от травмы и примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщается на странице лиги в соцсети X.
Встреча пройдет в Роли в ночь на 19 марта по московскому времени.
Кросби 18 февраля получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте 38-летний канадский нападающий попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут Кросби ушел в раздевалку. В результате травмы он пропустил полуфинальный матч против сборной Финляндии (3:2) и финал с командой США (1:2 ОТ), а также 11 игр регулярного чемпионата НХЛ.
Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В 56 матчах текущего регулярного чемпионата канадец набрал 59 очков (27 голов + 32 передачи).
Хоккей - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
ХоккейСпортСидни КросбиМартин НечасРадко ГудасПиттсбург ПингвинзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала