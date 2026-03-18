Кросби восстановился от полученной на Олимпиаде травмы

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби восстановился от травмы и примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщается на странице лиги в соцсети X.
Встреча пройдет в Роли в ночь на 19 марта по московскому времени.
Кросби 18 февраля получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте 38-летний канадский нападающий попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут Кросби ушел в раздевалку. В результате травмы он пропустил полуфинальный матч против сборной Финляндии (3:2) и финал с командой США (1:2 ОТ), а также 11 игр регулярного чемпионата НХЛ.
Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В 56 матчах текущего регулярного чемпионата канадец набрал 59 очков (27 голов + 32 передачи).