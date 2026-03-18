КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла и зарегистрировала расторжение контракта между московским "Спартаком" и словацким нападающим Адамом Ружичкой, а также присвоила хоккеисту статус "закрепленные права", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
"Хоккейный клуб "Спартак" в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус "закрепленные права", - говорится в заявлении.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.