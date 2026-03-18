Рейтинг@Mail.ru
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:11 18.03.2026 (обновлено: 19:53 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/kkhl-2081532089.html
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла и зарегистрировала расторжение контракта между московским "Спартаком" и словацким нападающим Адамом Ружичкой, а... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T19:11:00+03:00
2026-03-18T19:53:00+03:00
хоккей
спорт
адам ружичка
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038803876_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2a44323cd220d0811a8c4da2c278a379.jpg
https://ria.ru/20260318/boykot-2081526568.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038803876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b63a65159856194324e8e3c8840150c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адам ружичка, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Адам Ружичка, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой

КХЛ зарегистрировала расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Адам Ружичка
 Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адам Ружичка. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла и зарегистрировала расторжение контракта между московским "Спартаком" и словацким нападающим Адамом Ружичкой, а также присвоила хоккеисту статус "закрепленные права", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
«
"Хоккейный клуб "Спартак" в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус "закрепленные права", - говорится в заявлении.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Вчера, 18:44
 
Хоккей, Спорт, Адам Ружичка, ХК Спартак (Москва), КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала