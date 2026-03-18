Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Во вторник Кучеров оформил хет-трик и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против "Сиэтл Кракен" (6:2). Россиянин оформил седьмой хет-трик в карьере и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, набрав 111 очков (37 голов + 74 передачи) за сезон. Форвард стал седьмым игроком в истории НХЛ, заработавшим более 110 баллов в четырех сезонах подряд.
18 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
21:07 • Бобби Макмэнн
(Мэттью Бенирс)
29:46 • Джаред Маккенн
05:45 • Гаге Гонсалвеш
18:49 • Никита Кучеров
20:57 • Никита Кучеров
44:35 • Энтони Чирелли
56:54 • Брэндон Хагель
57:16 • Никита Кучеров
Второй звездой дня признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петтерссон, оформивший дубль в игре против "Флориды Пантерз" (5:2).
Третьей звездой стал вратарь Укко-Пекка Луукконен из "Баффало Сейбрз", который оформил шатаут в матче против "Вегас Голден Найтс" (2:0), отразив 27 бросков по воротам.