Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:53 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/khokkey-2081351735.html
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922249474_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_efa9ef7f8fc7e62e50314fd3c6e71b4d.png
https://ria.ru/20260318/bobrovskiy-2081346317.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922249474_455:0:2327:1404_1920x0_80_0_0_4c30b8c44e0fce3a21460594004051e6.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Набравшего 5 очков в игре с "Сиэтлом" Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

© Фото : nhl.comХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Во вторник Кучеров оформил хет-трик и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против "Сиэтл Кракен" (6:2). Россиянин оформил седьмой хет-трик в карьере и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, набрав 111 очков (37 голов + 74 передачи) за сезон. Форвард стал седьмым игроком в истории НХЛ, заработавшим более 110 баллов в четырех сезонах подряд.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Сиэтл
2 : 6
Тампа-Бэй
21:07 • Бобби Макмэнн
(Мэттью Бенирс)
29:46 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Филипп Грубауэр)
05:45 • Гаге Гонсалвеш
(Брэйден Пойнт, Джейк Гентцель)
18:49 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
20:57 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
44:35 • Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
56:54 • Брэндон Хагель
(Гаге Гонсалвеш, Никита Кучеров)
57:16 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой дня признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петтерссон, оформивший дубль в игре против "Флориды Пантерз" (5:2).
Третьей звездой стал вратарь Укко-Пекка Луукконен из "Баффало Сейбрз", который оформил шатаут в матче против "Вегас Голден Найтс" (2:0), отразив 27 бросков по воротам.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Бобровский установил рекорд среди российских вратарей по матчам в НХЛ
Вчера, 08:02
 
ХоккейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала