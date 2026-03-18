Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей, у которых отличились Гейдж Гонсалвес (6-я минута), Никита Кучеров (19, 21, 58), Энтони Сирелли (45) и Брэндон Хэйгел (57). В составе проигравших шайбы забросили Бобби Макманн (22) и Джаред Макканн (30).
Кучеров, также отдавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча. Россиянин повторил собственный клубный рекорд по количеству матчей с четырьмя и более очками за сезон (восемь игр в сезонах-2023/24 и 2018/19). Также он вышел на третье место в истории "Тампы" по количеству хет-триков, отметившись подобным результатом в седьмой раз. Кучеров провел девятый матч в карьере с пятью очками, опередив форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина (8), и теперь идет третьим по этому показателю среди действующих игроков после Натана Маккиннона (11) и Коннора Макдэвида (13).
Всего трехкратный обладатель "Арт Росс Трофи" в текущем сезоне набрал 111 очков (37+74) и вышел на второе место в таблице лучших бомбардиров текущей "регулярки", выше располагается Макдэвид (115) из "Эдмонтона".
"Тампа" с 86 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, "Сиэтл" (71 балл) идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня шайба Василия Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть дома "Сан-Хосе Шаркс" (5:3), у проигравших голом и результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. "Баффало Сейбрз" победил на выезде "Вегас Голден Найтс" (2:0), а "Нэшвилл" выиграл у "Виннипега" в овертайме (4:3).