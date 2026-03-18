Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:05 18.03.2026 (обновлено: 08:09 18.03.2026)
Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ
Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Хоккей, Спорт, Сиэтл, Никита Кучеров, Джаред Макканн, Евгений Малкин, Тампа-Бэй Лайтнинг, Сиэтл Кракен, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров набрал пять очков и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ

Кучеров набрал 5 очков и вышел на второе место в списке бомбардиров сезона НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей, у которых отличились Гейдж Гонсалвес (6-я минута), Никита Кучеров (19, 21, 58), Энтони Сирелли (45) и Брэндон Хэйгел (57). В составе проигравших шайбы забросили Бобби Макманн (22) и Джаред Макканн (30).
18 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Сиэтл
2 : 6
Тампа-Бэй
21:07 • Бобби Макмэнн
(Мэттью Бенирс)
29:46 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Филипп Грубауэр)
05:45 • Гаге Гонсалвеш
(Брэйден Пойнт, Джейк Гентцель)
18:49 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
20:57 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
44:35 • Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
56:54 • Брэндон Хагель
(Гаге Гонсалвеш, Никита Кучеров)
57:16 • Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
Кучеров, также отдавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча. Россиянин повторил собственный клубный рекорд по количеству матчей с четырьмя и более очками за сезон (восемь игр в сезонах-2023/24 и 2018/19). Также он вышел на третье место в истории "Тампы" по количеству хет-триков, отметившись подобным результатом в седьмой раз. Кучеров провел девятый матч в карьере с пятью очками, опередив форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина (8), и теперь идет третьим по этому показателю среди действующих игроков после Натана Маккиннона (11) и Коннора Макдэвида (13).
Всего трехкратный обладатель "Арт Росс Трофи" в текущем сезоне набрал 111 очков (37+74) и вышел на второе место в таблице лучших бомбардиров текущей "регулярки", выше располагается Макдэвид (115) из "Эдмонтона".
"Тампа" с 86 очками занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, "Сиэтл" (71 балл) идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня шайба Василия Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть дома "Сан-Хосе Шаркс" (5:3), у проигравших голом и результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. "Баффало Сейбрз" победил на выезде "Вегас Голден Найтс" (2:0), а "Нэшвилл" выиграл у "Виннипега" в овертайме (4:3).
