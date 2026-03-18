"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что политические демарши иностранных спортсменов во время Паралимпиады в Италии останутся на их совести, потому что медицина в этом случае бессильна.

"Это замечательное достижение, что сборная выступала на Паралимпиаде с флагом и гимном. Поздравляю всех паралимпийцев с многочисленными медалями. Мы ими гордимся, они показали русский дух, русскую силу воли. Это выступление – историческое. Большое спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов не только со спортивной точки зрения, но и с политической. Я знаю, что министерство спорта проделало большую работу, чтобы спортсмены могли выступать под флагом России", - отметил российский шахматист.