"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
11:13 18.03.2026
"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде
"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что политические демарши иностранных спортсменов во время Паралимпиады в Италии останутся на их... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T11:13:00+03:00
2026-03-18T11:13:00+03:00
спорт
россия
италия
милан
сергей карякин
анастасия багиян
паралимпийские игры
россия
италия
милан
спорт, россия, италия, милан, сергей карякин, анастасия багиян, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Сергей Карякин, Анастасия Багиян, Паралимпийские игры
"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде

Карякин: демарши иностранных спортсменов на Паралимпиаде останутся на их совести

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин
Российский гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Российский гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что политические демарши иностранных спортсменов во время Паралимпиады в Италии останутся на их совести, потому что медицина в этом случае бессильна.
"Пускай это будет на совести тех, кто это делает. Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна", - сказал Карякин.
"Это замечательное достижение, что сборная выступала на Паралимпиаде с флагом и гимном. Поздравляю всех паралимпийцев с многочисленными медалями. Мы ими гордимся, они показали русский дух, русскую силу воли. Это выступление – историческое. Большое спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов не только со спортивной точки зрения, но и с политической. Я знаю, что министерство спорта проделало большую работу, чтобы спортсмены могли выступать под флагом России", - отметил российский шахматист.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
"Искал маму с фейкового аккаунта": герой Игр-2026 — о болезни и интернате
17 марта, 14:00
 
СпортРоссияИталияМиланСергей КарякинАнастасия БагиянПаралимпийские игры
 
