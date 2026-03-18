"Медицина бессильна": Карякин о демаршах иностранцев на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что политические демарши иностранных спортсменов во время Паралимпиады в Италии останутся на их...
Карякин: демарши иностранных спортсменов на Паралимпиаде останутся на их совести
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил РИА Новости, что политические демарши иностранных спортсменов во время Паралимпиады в Италии останутся на их совести, потому что медицина в этом случае бессильна.
"Пускай это будет на совести тех, кто это делает. Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна", - сказал Карякин
.
"Это замечательное достижение, что сборная выступала на Паралимпиаде с флагом и гимном. Поздравляю всех паралимпийцев с многочисленными медалями. Мы ими гордимся, они показали русский дух, русскую силу воли. Это выступление – историческое. Большое спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов не только со спортивной точки зрения, но и с политической. Я знаю, что министерство спорта проделало большую работу, чтобы спортсмены могли выступать под флагом России", - отметил российский шахматист.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России
приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян
и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.