Премьер Испании поддержал вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 18.03.2026
20:20 18.03.2026
Премьер Испании поддержал вступление Украины в ЕС
Испания выступает за вступление Украины в Европейский союз и поддерживает расширение объединения на фоне продолжающегося конфликта, заявил в среду... РИА Новости, 18.03.2026
Санчес: Испания выступает за вступление Украины в ЕС

МАДРИД, 18 мар - РИА Новости. Испания выступает за вступление Украины в Европейский союз и поддерживает расширение объединения на фоне продолжающегося конфликта, заявил в среду премьер-министр страны Педро Санчес.
"Правительство Испании и подавляющее большинство испанского общества полностью поддерживают расширение Европейского союза на Украину", - сказал Санчес по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
По словам премьера, Испания продолжит продвигать укрепление европейской оборонной промышленности и использование общеевропейских инструментов поддержки, включая механизмы совместного финансирования. Премьер также заявил, что Мадрид сохранит поддержку Киева, несмотря на смещение внимания мировой повестки на кризис на Ближнем Востоке.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
