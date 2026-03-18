Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси - РИА Новости, 18.03.2026
03:38 18.03.2026
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси - РИА Новости, 18.03.2026
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", сообщений о повреждениях станции и пострадавших не поступало, сообщает международное агентство.
2026-03-18T03:38:00+03:00
2026-03-18T03:38:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", заявил Гросси

Иран уведомил МАГАТЭ о прилете по АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда в районе АЭС "Бушер", сообщений о повреждениях станции и пострадавших не поступало, сообщает международное агентство.
"Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось. Гендиректор (МАГАТЭ - ред.) Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии", - сообщает МАГАТЭ на своей странице в соцсети X.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"
Вчера, 21:10
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
