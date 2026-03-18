Данные актрисы Ирины Горбачевой появились в базе скандального "Миротворца"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Данные российской актрисы, уроженки Мариуполя, Ирины Горбачевой появились в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив ресурс.
Данные Горбачевой появились появились на сайте в среду. Актрису обвиняют в поддержке РФ, распространении "российской пропаганды" и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". В качестве "доказательств" вины приводятся в том числе данные об участии Горбачевой в съемках роликов для школьных занятий "Разговоры о важном".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.