12:01 18.03.2026
Киев мало заинтересован в восстановлении "Дружбы", пишут СМИ
Европейские дипломаты считают, что Украина мало заинтересована в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 18.03.2026
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Euractiv: в ЕС считают, что Киев мало заинтересован в восстановлении "Дружбы"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европейские дипломаты считают, что Украина мало заинтересована в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", сообщает издание Euractiv.
"В частных разговорах европейские дипломаты говорят, что, по их мнению, Киев мало заинтересован в восстановлении трубопровода, если это пополнит доходы РФ", - говорится в публикации.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сийярто обвинил Брюссель, Киев и Берлин в планах нефтяной блокады Венгрии
Вчера, 11:48
По данным издания, институты ЕС изо всех сил пытаются придерживаться того, что ситуация вокруг нефтепровода и кредит от ЕС Украине не связаны между собой.
"Мы знаем, что политически их объединяют, но к ним относятся как к двум отдельным вещам, как и должно быть", - приводит издание слова неназванного чиновника.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"Все просто". Орбан обратился к Зеленскому из-за "Дружбы"
17 марта, 17:53
 
