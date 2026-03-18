Киев мало заинтересован в восстановлении "Дружбы", пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европейские дипломаты считают, что Украина мало заинтересована в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", сообщает издание Euractiv.
"В частных разговорах европейские дипломаты говорят, что, по их мнению, Киев мало заинтересован в восстановлении трубопровода, если это пополнит доходы РФ", - говорится в публикации.
"Мы знаем, что политически их объединяют, но к ним относятся как к двум отдельным вещам, как и должно быть", - приводит издание слова неназванного чиновника.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
17 марта, 17:53