08:16 18.03.2026
Эксперт рассказала, что США и Израиль будут считать победой над Ираном
США, в отличие от Израиля, который настроен на полную капитуляцию Тегерана, хотели бы объявить свою победу над Ираном вне зависимости от фактического результата РИА Новости, 18.03.2026
Федорова: США хотят победы над Ираном вне зависимости от результата "на земле"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США, в отличие от Израиля, который настроен на полную капитуляцию Тегерана, хотели бы объявить свою победу над Ираном вне зависимости от фактического результата "на земле", объяснила РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Я думаю, что здесь наблюдается различие в подходах Соединенных Штатов и Израиля... Соединенные Штаты могут выйти и, может быть, не могут, а хотели бы, очевидно, выйти из этой ситуации, но независимо от реальности "на земле", объявив победу. С другой стороны, для Израиля такой вариант, я думаю, что неприемлем. Нетаньяху необходима полная победа и реальная капитуляция Ирана, его полный отказ от ракетной ядерной программы, полное прекращение поддержки иранских антиизраильских прокси в регионе, ну и, конечно, смена идеологических установок режима", - сказала Федорова.
Она объяснила, что США не собирались вести в Иране длительную войну, оккупировать страну и задействовать всю свою мощь, а рассчитывали на блицкриг, но при текущем сценарии даже небольшие по военным меркам потери США ставят определенные вопросы перед руководством страны. В частности, такие вопросы звучат со стороны представителей Демократической партии США и части республиканцев, которые, конечно, ни в коем случае не являются сторонниками дипломатического урегулирования конфликта, а просто недовольны лично американским президентом.
"На мой взгляд, эта война объединяет Израиль, Нетаньяху и оппозицию ему внутри страны. Поэтому я думаю, что Израиль будет готов вести войну до победного конца", - подытожила эксперт.
