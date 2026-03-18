Россиянам разъяснили порядок оплаты услуг ЖКХ за март

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россиянам, получившим в марте квитанцию с прежней датой платежа (10 апреля), необходимо обратиться в управляющую компанию, а если она откажется вносить правки в квитанцию, то жильцам следует подать жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Согласно новым правилам, вступившим в силу в России с 1 марта, граждане до 5-го числа должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, а внести плату за услуги ЖКХ, оказанные в прошлом месяце, необходимо теперь не позднее 15-го числа.

"Некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны, где по привычке печатается 10-е число. Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию. Наверное, это самый быстрый способ донести проблему. Сразу после звонка будет полезно продублировать свое обращение через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована", — порекомендовал Бондарь

Эксперт подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации, содержащейся в платежной квитанции. Он отметил, что россияне вправе вносить деньги за квартиру до 15-го числа месяца.

"Если же вам так и будут приходить платежки с неправильной датой, а компания откажется вносить правки, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор . За предоставление недостоверной информации в платежном документе организации может грозить административная ответственность. Роспотребнадзор способен выписать штраф по статье 14.8 КоАП РФ за нарушение права потребителя на получение достоверной информации. Для юридических лиц сумма составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Также Жилищной инспекцией возможна выдача предписания на устранение опечатки", — добавил Бондарь.