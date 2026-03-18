Рейтинг@Mail.ru
Россиянам разъяснили порядок оплаты услуг ЖКХ за март - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 18.03.2026 (обновлено: 05:54 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/ekspert-2081328816.html
Россиянам разъяснили порядок оплаты услуг ЖКХ за март
2026-03-18T01:50:00+03:00
2026-03-18T05:54:00+03:00
дмитрий бондарь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991451362_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5c2154870d8624f2a5ebe466fc8af2de.jpg
https://ria.ru/20260316/zhkkh-2081077247.html
https://realty.ria.ru/20260305/dolgi-2078725739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991451362_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_eb64037a1c5c0374eb534a2c8031e56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Дмитрий Бондарь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россиянам, получившим в марте квитанцию с прежней датой платежа (10 апреля), необходимо обратиться в управляющую компанию, а если она откажется вносить правки в квитанцию, то жильцам следует подать жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Согласно новым правилам, вступившим в силу в России с 1 марта, граждане до 5-го числа должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, а внести плату за услуги ЖКХ, оказанные в прошлом месяце, необходимо теперь не позднее 15-го числа.
"Некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны, где по привычке печатается 10-е число. Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию. Наверное, это самый быстрый способ донести проблему. Сразу после звонка будет полезно продублировать свое обращение через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована", — порекомендовал Бондарь.
Эксперт подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации, содержащейся в платежной квитанции. Он отметил, что россияне вправе вносить деньги за квартиру до 15-го числа месяца.
"Если же вам так и будут приходить платежки с неправильной датой, а компания откажется вносить правки, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. За предоставление недостоверной информации в платежном документе организации может грозить административная ответственность. Роспотребнадзор способен выписать штраф по статье 14.8 КоАП РФ за нарушение права потребителя на получение достоверной информации. Для юридических лиц сумма составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Также Жилищной инспекцией возможна выдача предписания на устранение опечатки", — добавил Бондарь.
Как заключил эксперт, самый простой путь для жильцов — это следование новому графику платежа до 15-го числа и фиксация всех своих обращений в цифровом виде.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала