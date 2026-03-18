В Дагестане директор школы погиб при падении машины в обрыв из-за обвала

МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Автомобиль упал в 50-метровый обрыв в Цунтинском районе Дагестана во время скального обвала, погиб водитель - учитель сельской школы.
По данным "Дагестанавтодора", во вторник вечером на автомобильной дороге Цебари – Шапих – Междуречье в Цунтинском районе из-за обильных осадков и переувлажнения грунтов произошел обвал скальных пород верхового откоса.
"Во время обвала, по предварительной информации, водитель проезжавшего автомобиля "Лада Нива" не справился с управлением и допустил опрокидывание в обрыв высотой 50 метров. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиров в автомобиле не было", – говорится в сообщении учреждения в Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в администрации района, погибшим оказался директор школы в селе Хутрах Раджаб Закарьяев. В среду его похоронили в родовом селе. Проводить погибшего в последний путь пришли сотни людей: родные, близкие, друзья, коллеги-педагоги, бывшие и нынешние ученики.