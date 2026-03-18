В Дагестане директор школы погиб при падении машины в обрыв из-за обвала

МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Автомобиль упал в 50-метровый обрыв в Цунтинском районе Дагестана во время скального обвала, погиб водитель - учитель сельской школы.

Как сообщили РИА Новости в администрации района, погибшим оказался директор школы в селе Хутрах Раджаб Закарьяев. В среду его похоронили в родовом селе. Проводить погибшего в последний путь пришли сотни людей: родные, близкие, друзья, коллеги-педагоги, бывшие и нынешние ученики.