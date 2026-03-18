22:43 18.03.2026
"Это самоубийство". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране
Дэвис: Вашингтону стоит отказаться от идеи наземной операции в Иране

© REUTERS / Ken CedenoКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вашингтону не стоит даже рассматривать возможность проведения сухопутной операции в Иране, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"У нас просто нет необходимого количества солдат во всех наших сухопутных войсках, которых можно было бы собрать для проведения подобной атаки, и даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам", написал он в соцсети X.
"Ломает восприятие". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
Вчера, 15:37
По мнению Дэвиса, наземная операция против Тегерана обернется катастрофой для Белого дома.
"Одним словом, да, отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством <…>. Это привело бы к разрушению американской империи", — заключил Дэвис.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
"Может захватить". Ответ Ирана вызвал ужас на Западе
Вчера, 16:06
 
