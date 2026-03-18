Дегтярев заявил, что победы паралимпийцев на Играх шокировали мировой спорт
Дегтярев заявил, что победы паралимпийцев на Играх шокировали мировой спорт - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Дегтярев заявил, что победы паралимпийцев на Играх шокировали мировой спорт
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что достижения российских... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T16:27:00+03:00
2026-03-18T16:27:00+03:00
2026-03-18T18:07:00+03:00
Дегтярев об итогах выступления российских спортсменов на Паралимпиаде
Дегтярев об итогах выступления российских спортсменов на Паралимпиаде.
2026-03-18T16:27
михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), владимир путин, паралимпийские игры
Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Владимир Путин, Паралимпийские игры
Дегтярев заявил, что победы паралимпийцев на Играх шокировали мировой спорт
Дегтярев: результаты российских паралимпийцев шокировали мировой спорт
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что достижения российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии притянули к себе большое количество внимания иностранной прессы и шокировали мировую спортивную общественность.
В зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой общественности шок. Это при том, что, например, за сборную Китая, которая заняла первое место, выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы - у них 68 спортсменов. Всего в Играх приняли участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна", - заявил Дегтярев в ходе встречи.
"На самой Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике. А пара выходок лишний раз показала, что скандалисты – это лишь крикливое меньшинство, от которого все устали и хотят держаться подальше", - добавил Дегтярев.