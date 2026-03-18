Рейтинг@Mail.ru
Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/dankvert--2081367112.html
Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом
Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880466175_0:456:2048:1608_1920x0_80_0_0_5f103a7c45e997433bbdb4a76963579c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880466175_0:202:2048:1738_1920x0_80_0_0_cf9ded4a509a82a11452d6d8f5e56708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных болезней животных, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством Данкверта. Специалисты проанализируют принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота.
"Группа прибыла в регион и начала работу", - сказал собеседник агентства.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала