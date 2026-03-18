Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных болезней животных, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.