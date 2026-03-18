Глава Россельхознадзора прибыл в Сибирь из-за ситуации с пастереллезом
Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T10:31:00+03:00
Данкверт прибыл в Сибирь для изучения ситуации с пастереллезом
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в среду прибыла в Новосибирскую область, где изучит меры по локализации очагов опасных болезней животных, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Ранее в правительстве РФ
сообщили, что по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
в Новосибирскую область
направлена рабочая группа под руководством Данкверта
. Специалисты проанализируют принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота.
"Группа прибыла в регион и начала работу", - сказал собеседник агентства.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.