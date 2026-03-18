Удар по АЭС "Бушер" разрушил сооружение возле реактора, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 18.03.2026
19:40 18.03.2026 (обновлено: 19:49 18.03.2026)
Удар по АЭС "Бушер" разрушил сооружение возле реактора, заявило МАГАТЭ
МАГАТЭ: удар по территории АЭС "Бушер" разрушил сооружение возле реактора

АЭС "Бушер". Архивное фото
ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. В результате удара по территории АЭС "Бушер" в Иране во вторник было разрушено сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора объекта, сам реактор не пострадал, сообщило МАГАТЭ.
"Вслед за поступившей из Ирана информацией об инциденте с попаданием снаряда во вторник вечером МАГАТЭ может подтвердить, что сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора АЭС "Бушер", было поражено и уничтожено", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Агентства в соцсети Х.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил в заявлении Агентства, что сам реактор не пострадал и среди персонала нет пострадавших.
"Любое нападение на атомные электростанции или вблизи них нарушает семь ключевых принципов, необходимых для обеспечения ядерной безопасности и защищённости в условиях вооружённого конфликта, и оно никогда не должно происходить", - подчеркнул Гросси.
