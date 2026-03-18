Британская полиция настаивает на передаче ей оригинальных файлов Эпштейна

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Британская полиция настаивает на передаче ей минюстом США неотредактированных файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна для расследования его связей с экс-принцем Эндрю, заявил глава Скотленд-Ярд Марк Роули.

По словам Роули, полиция также расследует "целый ряд предполагаемых обвинений сексуального характера", чтобы определить, потребуется ли возбуждение нового уголовного дела против Эндрю. По его словам, полиции не хватило показаний американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эндрю в изнасиловании, а затем покончила с собой.