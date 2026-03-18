19:53 18.03.2026
Британская полиция настаивает на передаче ей оригинальных файлов Эпштейна
В мире, США, Лондон, Западная Австралия, Джеффри Эпштейн, Марк Роули, Скотленд-Ярд, Карл III
Британская полиция требует передачи ей неотредактированных файлов Эпштейна

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Британская полиция настаивает на передаче ей минюстом США неотредактированных файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна для расследования его связей с экс-принцем Эндрю, заявил глава Скотленд-Ярд Марк Роули.
"Большая часть доказательств находится в Соединенных Штатах, во всех этих файлах, и нам понадобятся неотредактированные доказательства. Нам нужен оригинал для того, чтобы довести дело до суда", - сказал Роули в интервью американскому телеканалу ABC.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями во время пребывания на посту торгового представителя. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов.
По словам Роули, полиция также расследует "целый ряд предполагаемых обвинений сексуального характера", чтобы определить, потребуется ли возбуждение нового уголовного дела против Эндрю. По его словам, полиции не хватило показаний американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эндрю в изнасиловании, а затем покончила с собой.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию женщине, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
В мире, США, Лондон, Западная Австралия, Джеффри Эпштейн, Марк Роули, Скотленд-Ярд, Карл III
 
 
