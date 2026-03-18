СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли опровергли сообщения о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили лиге бойкотом Кубка мира 2028 года в случае допуска к турниру сборной России, сообщил журналист Эрик Энгельс.