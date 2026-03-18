СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли опровергли сообщения о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили лиге бойкотом Кубка мира 2028 года в случае допуска к турниру сборной России, сообщил журналист Эрик Энгельс.
Ранее чешский журналист Роберт Рампа в соцсети Х сообщил, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира, если до турнира допустят национальную команду России. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен позже опроверг эту информацию, отметив, что в организации не обсуждали вопрос участия россиян.
"Гэри Беттмэн и Билл Дэйли заявили, что они не получали никаких официальных заявлений об отказе со стороны какого-либо потенциального участника Кубка мира в том случае, если сборной России будет позволено выступить. Но Дэйли сообщил: "Мы знаем, что они чувствуют", - написал Энгельс у себя на странице X.
Кубок мира, организаторами которого являются НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее Энгельс в соцсети Х со ссылкой на Беттмэна сообщил, что лига на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в турнире.