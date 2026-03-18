Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
18:44 18.03.2026 (обновлено: 18:59 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/boykot-2081526568.html
СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян
СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли опровергли сообщения о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T18:44:00+03:00
2026-03-18T18:59:00+03:00
хоккей
билл дэйли
гэри беттмэн
кубок мира по хоккею
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
https://ria.ru/20260317/boykot-2081205361.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
билл дэйли, гэри беттмэн, кубок мира по хоккею, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Билл Дэйли, Гэри Беттмэн, Кубок мира по хоккею, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
СМИ: НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян

НХЛ не получала угроз бойкота Кубка мира в случае допуска россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли опровергли сообщения о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии пригрозили лиге бойкотом Кубка мира 2028 года в случае допуска к турниру сборной России, сообщил журналист Эрик Энгельс.
Ранее чешский журналист Роберт Рампа в соцсети Х сообщил, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира, если до турнира допустят национальную команду России. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен позже опроверг эту информацию, отметив, что в организации не обсуждали вопрос участия россиян.
«
"Гэри Беттмэн и Билл Дэйли заявили, что они не получали никаких официальных заявлений об отказе со стороны какого-либо потенциального участника Кубка мира в том случае, если сборной России будет позволено выступить. Но Дэйли сообщил: "Мы знаем, что они чувствуют", - написал Энгельс у себя на странице X.
Кубок мира, организаторами которого являются НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее Энгельс в соцсети Х со ссылкой на Беттмэна сообщил, что лига на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в турнире.
Хоккеисты сборной Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России
17 марта, 13:01
 
ХоккейБилл ДэйлиГэри БеттмэнКубок мира по хоккеюНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала