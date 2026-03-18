В Bosco рассказали о разработке формы для сборной России к ОИ-2028
Разработка формы для российской сборной к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе уже ведется, работа над коллекцией будет вестись в 2026-2027 годах,... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
РИА Новости: Bosco ведет разработку формы для сборной России к ОИ-2028
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разработка формы для российской сборной к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе уже ведется, работа над коллекцией будет вестись в 2026-2027 годах, сообщила РИА Новости исполнительный директор "Мануфактуры Bosco" Юлия Демидова.
"Сейчас все идет в прорисовке. Это пока коммерческая тайна. Самое главное, что мы рассчитываем участвовать в этой Олимпиаде и, конечно, в нашей экипировке. С флагом России", - сказала Демидова, комментируя подготовку новой формы национальной сборной.
Она отметила, что пока конкретные сроки презентации экипировки не называются.
"Мы думаем, что в течении 2026-2027 годов мы будем плотно работать над этой коллекцией. Текущая экипировка спортсменов будет именно такой, как она представлена сейчас. И, конечно, к 2028 году будет обновление коллекции, возможно, уже с мотивами того, что уже полюбится и самим спортсменам, и нашим покупателям. Будет воплощено все лучшее", - добавила представитель компании.
В январе 2026 года Олимпийский комитет России (ОКР)
и Bosco di Ciliegi
заключили соглашение о поставке формы для сборных России
. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.