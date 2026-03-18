Рейтинг@Mail.ru
В Bosco рассказали о разработке формы для сборной России к ОИ-2028
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/bosco-2081338637.html
В Bosco рассказали о разработке формы для сборной России к ОИ-2028
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776744832_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e3dafbaf3cb0122ca62d7c2874cab894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В Bosco рассказали о разработке формы для сборной России к ОИ-2028

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разработка формы для российской сборной к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе уже ведется, работа над коллекцией будет вестись в 2026-2027 годах, сообщила РИА Новости исполнительный директор "Мануфактуры Bosco" Юлия Демидова.
"Сейчас все идет в прорисовке. Это пока коммерческая тайна. Самое главное, что мы рассчитываем участвовать в этой Олимпиаде и, конечно, в нашей экипировке. С флагом России", - сказала Демидова, комментируя подготовку новой формы национальной сборной.
Она отметила, что пока конкретные сроки презентации экипировки не называются.
"Мы думаем, что в течении 2026-2027 годов мы будем плотно работать над этой коллекцией. Текущая экипировка спортсменов будет именно такой, как она представлена сейчас. И, конечно, к 2028 году будет обновление коллекции, возможно, уже с мотивами того, что уже полюбится и самим спортсменам, и нашим покупателям. Будет воплощено все лучшее", - добавила представитель компании.
В январе 2026 года Олимпийский комитет России (ОКР) и Bosco di Ciliegi заключили соглашение о поставке формы для сборных России. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
Флаг с символикой Олимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Экипировщик сборных России рассказал о разработке дизайна формы для ОИ-2028
9 марта, 12:58
 
СпортЛос-АнджелесРоссияОлимпийский комитет России (ОКР)Bosco di Ciliegi
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала