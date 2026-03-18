Стало известно, сколько человек занимаются бегом в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Около миллиона человек на сегодняшний день занимаются бегом в Москве, сообщил журналистам директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

"Сейчас в городе, по оценкам исследований, бегает около миллиона человек", - сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что в планах увеличить эту цифру до 5 миллионов.