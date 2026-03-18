Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ
Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на предстоящий чемпионат Европы в Испании,... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T11:26:00+03:00
Российским бадминтонистам отказали в приглашении для участия в чемпионате Европы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на предстоящий чемпионат Европы в Испании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Александр Багдатьев.
Чемпионат Европы
пройдет в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Нейтральный статус имеют четыре российских бадминтониста: Анастасия Боярун, Дарья Харлампович, Родион Алимов
и Максим Оглоблин.
"С федерацией они не ведут дело и напрямую нас об этом не уведомляют, поскольку у нас отстраненный статус. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать наших спортсменов. Как формулировку выдвинули: невозможность обеспечения безопасности. Сейчас это так, уже были жеребьевки и наших там нет", - сказал Багдатьев.
Собеседник агентства отметил, что это решение оспорить не получится. "Все, что возможно, уже было сделано и это официальное и окончательное решение европейских чиновников", - пояснил он.