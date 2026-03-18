Рейтинг@Mail.ru
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/badminton-2081383692.html
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ
Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на предстоящий чемпионат Европы в Испании,... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T11:26:00+03:00
2026-03-18T11:26:00+03:00
спорт
испания
родион алимов
бадминтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764416959_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_abd273ce18da458f3eeb9afdc5f45099.jpg
https://ria.ru/20251026/badminton-2050715458.html
https://ria.ru/20260318/bosco-2081338637.html
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764416959_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d8314c064d866de1f84025dbfac50b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, родион алимов, бадминтон
Спорт, Испания, Родион Алимов, Бадминтон
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ

Российским бадминтонистам отказали в приглашении для участия в чемпионате Европы

© Фото : Соцсети Алины Давлетовой Российские бадминтонисты Алина Давлетова и Родион Алимов.
Российские бадминтонисты Алина Давлетова и Родион Алимов. - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : Соцсети Алины Давлетовой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, на предстоящий чемпионат Европы в Испании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Александр Багдатьев.
Чемпионат Европы пройдет в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Нейтральный статус имеют четыре российских бадминтониста: Анастасия Боярун, Дарья Харлампович, Родион Алимов и Максим Оглоблин.
"С федерацией они не ведут дело и напрямую нас об этом не уведомляют, поскольку у нас отстраненный статус. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать наших спортсменов. Как формулировку выдвинули: невозможность обеспечения безопасности. Сейчас это так, уже были жеребьевки и наших там нет", - сказал Багдатьев.
Собеседник агентства отметил, что это решение оспорить не получится. "Все, что возможно, уже было сделано и это официальное и окончательное решение европейских чиновников", - пояснил он.
СпортИспанияРодион АлимовБадминтон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала