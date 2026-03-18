Суд арестовал министра здравоохранения Кубани по делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд арестовал на два месяца министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Филиппову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал судья.

По данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, последние приобретения недвижимости семьи зарегистрированы в 2024 году: квартира площадью 142,1 квадратных метра и два машиноместа в центре Сочи числится на имя сестры бывшей жены Филиппова - Баталовой Н.Л., квартира 124,1 квадратных метра и нежилое помещение площадью более 800 квадратных метров в Краснодаре были оформлены на сына сожительницы Губриева К.А.