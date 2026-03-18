Суд арестовал министра здравоохранения Кубани по делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 18 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд арестовал на два месяца министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Филиппову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал судья.
Как сообщали в правоохранительных органах РИА Новости, Филиппова задержали во вторник сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, с 2023 года министр обогатился на миллиард рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников, а также на сожительницу Губриеву, её мать и сына. Так, Евгений Филиппов владеет земельным участком в Сочи, квартирой и участком в Краснодаре. На сына Филиппова оформлены семь апартаментов, одно нежилое помещение в Сириусе, квартира в центре Сочи, земельный участок и квартира в сочинском поселке Красная поляна, нежилое помещение в Краснодаре. Всего на Филиппова и связанных с ним лиц оформлены 57 объектов недвижимости, из них 21 квартира и семь апартаментов.
По данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, последние приобретения недвижимости семьи зарегистрированы в 2024 году: квартира площадью 142,1 квадратных метра и два машиноместа в центре Сочи числится на имя сестры бывшей жены Филиппова - Баталовой Н.Л., квартира 124,1 квадратных метра и нежилое помещение площадью более 800 квадратных метров в Краснодаре были оформлены на сына сожительницы Губриева К.А.
У экс-министра спорта Липецкой области прошли обыски
