Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
15:29 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/advokat-2081456938.html
Экс-тренер сборной России Адвокат стал советником в "Фейенорде"
футбол
россия
кюрасао
дик адвокат
фейенорд
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878457251_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_ed459ae66530a95e542698e3562b7200.jpg
https://ria.ru/20260223/advokat-2076214779.html
россия
кюрасао
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878457251_408:0:3051:1982_1920x0_80_0_0_220b5aac7328b987101b7d4f1d2a5a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДик Адвокат
Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дик Адвокат. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" нидерландец Дик Адвокат назначен на пост советника в футбольный клуб "Фейенорд", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Последним местом работы специалиста была сборная Кюрасао. Нидерландец возглавлял карибскую команду с января 2024 года и покинул свой пост за три с половиной месяца до начала чемпионата мира 2026 года, куда национальная команда под руководством специалиста отобралась впервые в истории.
Отмечается, что Адвокат будет выполнять консультативную роль для персонала "Фейенорда" до конца сезона. При этом специалист не будет занимать официальную должность в тренерском штабе.
Адвокату 78 лет. По ходу тренерской карьеры он возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.
Главный тренер Фейенорда Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
ФутболРоссияКюрасаоДик АдвокатФейенордЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала