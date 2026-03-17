Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081293479.html
СМИ назвали визиты Зеленского в Европу отчаянными напоминаниями об Украине
Газета Telegraph назвала визиты Владимира Зеленского в Лондон и Париж отчаянным напоминанием о текущем положении Украины на фоне сместившегося фокуса... РИА Новости, 17.03.2026
в мире
иран
париж
лондон
владимир зеленский
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080283434_134:0:2935:1576_1920x0_80_0_0_d2c64f10922e78010507f092dc339aa3.jpg
https://ria.ru/20260317/evrosoyuz-2081293170.html
https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081271820.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080283434_450:0:2561:1583_1920x0_80_0_0_43711382d6f89b50f10da0889057a824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Telegraph: визиты Зеленского в Европу являются отчаянным напоминанием о себе

© REUTERS / Octav GaneaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© REUTERS / Octav Ganea
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Газета Telegraph назвала визиты Владимира Зеленского в Лондон и Париж отчаянным напоминанием о текущем положении Украины на фоне сместившегося фокуса международных партнеров Киева на ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее в канцелярии британского премьера Кира Стармера сообщили, что Зеленский 17 марта посетит с визитом Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Но поскольку война с Ираном затянулась на третью неделю, борьба Украины ... против России начала терять интерес мирового сообщества ... Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева", - говорится в статье на сайте газеты.
В статье также приводятся данные о том, что у Зеленского запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала