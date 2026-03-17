В России появилась водка из Польши и Франции

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водка, произведенная в Великобритании, Польше и Франции, появилась в российских магазинах, выяснило РИА Новости.

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Приобрести водку иностранного производства можно в Москве Тюмени и других городах.

Польше и Японии. Ранее, как выяснило РИА Новости, в магазинах в российских городах появилась Coca-Cola, произведенная в Великобритании

С 1 сентября 2025 года в силу вступила норма закона, согласно которой импортный алкоголь должен маркироваться федеральными специальными марками (ФСМ) на территории России на постоянной основе, за исключением алкоголя из стран ЕАЭС . Однако до 28 февраля 2026 года включительно допускалась его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию.

При этом правительство РФ вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза.