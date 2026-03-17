В России появилась водка из Польши и Франции
В России появилась водка из Польши и Франции - РИА Новости, 17.03.2026
В России появилась водка из Польши и Франции
Водка, произведенная в Великобритании, Польше и Франции, появилась в российских магазинах, выяснило РИА Новости.
2026-03-17T03:58:00+03:00
2026-03-17T03:58:00+03:00
2026-03-17T03:58:00+03:00
россия, москва, санкт-петербург, евразийский экономический союз, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, Общество
В России появилась водка из Польши и Франции
РИА Новости: в России появилась водка из Великобритании, Польши и Франции
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водка, произведенная в Великобритании, Польше и Франции, появилась в российских магазинах, выяснило РИА Новости.
Приобрести водку иностранного производства можно в Москве
, Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
, Тюмени
и других городах.
Ранее, как выяснило РИА Новости, в магазинах в российских городах появилась Coca-Cola, произведенная в Великобритании
, Польше
и Японии
.
С 1 сентября 2025 года в силу вступила норма закона, согласно которой импортный алкоголь должен маркироваться федеральными специальными марками (ФСМ) на территории России
на постоянной основе, за исключением алкоголя из стран ЕАЭС
. Однако до 28 февраля 2026 года включительно допускалась его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию.
При этом правительство РФ вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза.
Для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию.