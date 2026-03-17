Сийярто набросился на фон дер Ляйен после слов об Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о согласии Украины на помощь в ремонте нефтепровода "Дружба".
"Доброе утро, Урсула фон дер Ляйен! Спустя почти 50 дней Еврокомиссия обратила внимание на то, что два государства-члена находятся в нефтяной блокаде со стороны Украины, и теперь обещает урегулировать ситуацию. Не дайте себя обмануть. Это политическая игра. Каждый шаг был скоординирован между Киевом и Брюсселем. Давайте не будем делать вид, что фон дер Ляйен решает проблему, о которой она раньше даже не подозревала", — написал он в соцсети X.
Сийярто также призвал Владимира Зеленского и фон дер Ляйен "прекратить этот политический театр".
Во вторник Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕК о финансировании ремонта трубопровода и задействовании для этого европейских специалистов.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.