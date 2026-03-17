Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 17.03.2026 (обновлено: 17:06 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/ukraina-2081260909.html
Сийярто набросился на фон дер Ляйен после слов об Украине
Сийярто набросился на фон дер Ляйен после слов об Украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260317/kallas-2081246674.html
https://ria.ru/20260317/rossiya-2081233647.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Нефтепровод "Дружба"
Сийярто набросился на фон дер Ляйен после слов об Украине

Сийярто назвал слова главы ЕК о согласии Киева на ремонт "Дружбы" двойной игрой

© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о согласии Украины на помощь в ремонте нефтепровода "Дружба".
"Доброе утро, Урсула фон дер Ляйен! Спустя почти 50 дней Еврокомиссия обратила внимание на то, что два государства-члена находятся в нефтяной блокаде со стороны Украины, и теперь обещает урегулировать ситуацию. Не дайте себя обмануть. Это политическая игра. Каждый шаг был скоординирован между Киевом и Брюсселем. Давайте не будем делать вид, что фон дер Ляйен решает проблему, о которой она раньше даже не подозревала", — написал он в соцсети X.
Сийярто также призвал Владимира Зеленского и фон дер Ляйен "прекратить этот политический театр".
Во вторник Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕК о финансировании ремонта трубопровода и задействовании для этого европейских специалистов.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала