Монсон прокомментировал санкции Зеленского против российских паралимпийцев

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что санкции Украины против российских паралимпийцев ничего не меняют и не добавят трудностей спортсменам.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Всего российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В воскресенье на сайте офиса Владимира Зеленского был опубликован указ о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России.
"Что касается новых санкций Зеленского против спортсменов, я не думаю, что у него есть какая-то реальная власть, чтобы вводить санкции против атлетов и тому подобное. И мне кажется, что мир его не будет слушать и его действия - кого он хочет допустить или запретить - не повлияют на будущее", - сказал Монсон.
"К сожалению, Америка контролирует МОК и большинство международных соревнований - почти все, кроме единоборств, ММА и подобных видов спорта. Печально, что все в итоге сводится к тому, хочет этого Америка или нет. Я всегда говорю, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой", - отметил Монсон.