14:23 17.03.2026
Экс-глава отдела "3 ЦНИИ" Минобороны получил срок за взятки
Экс-глава отдела "3 ЦНИИ" Минобороны получил срок за взятки
Начальник отдела "3 ЦНИИ" МО РФ Евгений Лайко приговорен к 11 годам колонии за взятки и мошенничество при выполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 17.03.2026
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский гарнизонный военный суд
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Начальник отдела "3 ЦНИИ" МО РФ Евгений Лайко приговорен к 11 годам колонии за взятки и мошенничество при выполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства, собранные военными следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника 22 отдела ФГБУ "3 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации Евгения Лайко", - говорится в сообщении СК.
Правоохранителями установлено, что в 2020 году научно-исследовательским институтом были заключены многомиллионные контракты на разработку спецпрограмм и изделий. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Евгения Лайко.
Также, по данным СК, в 2021-2025 годах Лайко получил взятки в особо крупном размере от исполнительного директора ООО "НПП "Александр" за заключение с указанной коммерческой организацией контрактов, а также за общее покровительство при выполнении работ. Кроме того, Лайко, путем предоставления недостоверных сведений о реализации изделий, совершил многомиллионное хищение денежных средств.
"Лайко признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ, части 3, 4 статьи 159 УК РФ)... Приговором Московского гарнизонного военного суда Лайко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере девяти миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на восемь лет, лишением воинского звания "подполковник", лишением государственных наград", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что суд арестовал у Лайко автомобиль и денежные средства в сумме более 13,5 миллионов рублей.
