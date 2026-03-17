ВСУ потеряли свыше 280 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки свыше 280 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Красноярское, Доброполье, Новониколаевка, Гришино Донецкой народной республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
