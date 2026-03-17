00:48 17.03.2026 (обновлено: 10:16 17.03.2026)
Трамп назвал честью для себя захват Кубы
Трамп назвал честью для себя захват Кубы
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу". РИА Новости, 17.03.2026
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу".
"Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь", — сказал Трамп в Белом доме.
Он уточнил, что подразумевает под этим "взять Кубу в какой-то форме".
"Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее — думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу", — добавил он.
При этом Трамп отказался говорить, планируют ли он действовать в отношении Кубы так же, как в отношении Ирана и Венесуэлой. По его утверждению, США якобы могут сделать с Островом свободы все, что угодно, поскольку эта страна сейчас очень ослаблена.
Американский лидер ранее уже угрожал "недружественным переворотом" на Кубе.
Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США.
Сама страна в результате действий Трампа столкнулась с топливным кризисом. Накануне на острове перестала работать Национальная электроэнергетическая система. Из-за этого в стране периодически проходят протесты.
Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.
