Трамп назвал честью для себя захват Кубы
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу". РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T00:48:00+03:00
2026-03-17T10:16:00+03:00
Трамп заявил, что для него будет честью взять Кубу
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу".
"Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь", — сказал Трамп
в Белом доме.
Он уточнил, что подразумевает под этим "взять Кубу в какой-то форме".
"Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее — думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу", — добавил он.
При этом Трамп отказался говорить, планируют ли он действовать в отношении Кубы так же, как в отношении Ирана и Венесуэлой. По его утверждению, США якобы могут сделать с Островом свободы все, что угодно, поскольку эта страна сейчас очень ослаблена.
Американский лидер ранее уже угрожал "недружественным переворотом" на Кубе
.
Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США
.
Сама страна в результате действий Трампа столкнулась с топливным кризисом. Накануне на острове перестала работать Национальная электроэнергетическая система. Из-за этого в стране периодически проходят протесты.
Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
называл ситуацию критической. Москва
обсуждает с Гаваной
варианты поддержки и разрешения проблемы.