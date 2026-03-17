12:34 17.03.2026 (обновлено: 12:35 17.03.2026)
Токаев подписал новую конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию на торжественном мероприятии в Астане, посвященном ее принятию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/kazahstan-2081146099.html
https://ria.ru/20260315/nazarbaev-2080767080.html
АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию на торжественном мероприятии в Астане, посвященном ее принятию, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ "О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию
Ранее во вторник председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) республики Нурлан Абдиров представил окончательные итоги всенародного голосования, прошедшего 15 марта, согласно которым за принятие проекта конституции проголосовали 87,15% граждан.
Новый основной закон страны должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Согласно документу, действующий двухпалатный парламент Казахстана, состоящий из Мажилиса и Сената, завершит работу с этой даты. Выборы в однопалатный парламент под названием Курултай планируется объявить в июле.
Кроме того, конституцией предусмотрено возвращение должности вице-президента, существовавшей в 1991-1996 годах и впоследствии упраздненной. Согласно проекту, вице-президент будет назначаться главой государства с согласия Курултая и представлять президента при взаимодействии с парламентом, правительством и государственными органами, а также выполнять иные полномочия, определяемые главой государства. Назначение должно быть осуществлено в течение двух месяцев после первой сессии однопалатного парламента.
Кроме того, в новой редакции закреплены дополнительные гарантии прав граждан, включая право на защиту с момента задержания, обращение в Конституционный суд, охрану персональных данных и расширение защиты семьи, женщин и детей.
Назарбаев проголосовал на референдуме по изменению конституции Казахстана
