Токаев подписал новую конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию на торжественном мероприятии в Астане, посвященном ее принятию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:34:00+03:00
Токаев подписал новую конституцию Казахстана
АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию на торжественном мероприятии в Астане, посвященном ее принятию, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев
скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ "О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года", - говорится в сообщении
.
Ранее во вторник председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) республики Нурлан Абдиров
представил окончательные итоги всенародного голосования, прошедшего 15 марта, согласно которым за принятие проекта конституции проголосовали 87,15% граждан.
Новый основной закон страны должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Согласно документу, действующий двухпалатный парламент Казахстана, состоящий из Мажилиса и Сената, завершит работу с этой даты. Выборы в однопалатный парламент под названием Курултай планируется объявить в июле.
Кроме того, конституцией предусмотрено возвращение должности вице-президента, существовавшей в 1991-1996 годах и впоследствии упраздненной. Согласно проекту, вице-президент будет назначаться главой государства с согласия Курултая и представлять президента при взаимодействии с парламентом, правительством и государственными органами, а также выполнять иные полномочия, определяемые главой государства. Назначение должно быть осуществлено в течение двух месяцев после первой сессии однопалатного парламента.
Кроме того, в новой редакции закреплены дополнительные гарантии прав граждан, включая право на защиту с момента задержания, обращение в Конституционный суд, охрану персональных данных и расширение защиты семьи, женщин и детей.