Суд отказал "Крыльям Советов" снизить отчисление в пользу приставов
Арбитражный суд Москвы отказал самарскому футбольному клубу "Крылья Советов", просившему уменьшить на 16 миллионов рублей размер исполнительского сбора в пользу
2026-03-17T17:28:00+03:00
Футбол, Спорт, Ростех, Девятый арбитражный апелляционный суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Крылья Советов
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал самарскому футбольному клубу "Крылья Советов", просившему уменьшить на 16 миллионов рублей размер исполнительского сбора в пользу Федеральной службы судебных приставов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство клуба рассматривалось в рамках дела по иску ООО "РТ-Капитал", структуры "Ростеха
", о взыскании с "Крыльев Советов
" более 928 миллионов рублей долга. Суд первой инстанции в июле полностью удовлетворил иск. Решение вступило в силу в октябре после того, как Девятый арбитражный апелляционный суд
отклонил жалобу ответчика.
Как сообщил представитель клуба в суде во вторник, 1 декабря было открыто исполнительное производство по взысканию долга, а спустя несколько дней приставы издали постановление о взыскании с должника более 64 миллионов рублей исполнительского сбора.
По словам юриста клуба, уже в феврале "Крылья Советов" полностью погасили долг перед взыскателем и выплатили приставам 75% исполнительского сбора. В своем обращении в суд клуб попросил уменьшить этот сбор на оставшиеся 25% - это чуть более 16 миллионов рублей.
Представитель ответчика просил суд учесть социальную значимость клуба, его "максимально добросовестное поведение", когда за два месяца за счет собственных и привлеченных средств был погашен долг в 1 миллиард рублей, а также тяжелое материальное положение. По словам юриста, общая кредиторская задолженность сейчас оценивается в 1 миллиард рублей.
Остальные участники дела своих представителей на заседание суда не прислали. ФССП
в письменном отзыве просила ходатайство отклонить, сообщила судья.
В Telegram-канале самарской футбольной команды 2 февраля сообщалось, что клуб полностью выплатил долг "РТ-Капиталу".