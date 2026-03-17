Суд отказал "Крыльям Советов" снизить отчисление в пользу приставов

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал самарскому футбольному клубу "Крылья Советов", просившему уменьшить на 16 миллионов рублей размер исполнительского сбора в пользу Федеральной службы судебных приставов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил представитель клуба в суде во вторник, 1 декабря было открыто исполнительное производство по взысканию долга, а спустя несколько дней приставы издали постановление о взыскании с должника более 64 миллионов рублей исполнительского сбора.

По словам юриста клуба, уже в феврале "Крылья Советов" полностью погасили долг перед взыскателем и выплатили приставам 75% исполнительского сбора. В своем обращении в суд клуб попросил уменьшить этот сбор на оставшиеся 25% - это чуть более 16 миллионов рублей.

Представитель ответчика просил суд учесть социальную значимость клуба, его "максимально добросовестное поведение", когда за два месяца за счет собственных и привлеченных средств был погашен долг в 1 миллиард рублей, а также тяжелое материальное положение. По словам юриста, общая кредиторская задолженность сейчас оценивается в 1 миллиард рублей.

Остальные участники дела своих представителей на заседание суда не прислали. ФССП в письменном отзыве просила ходатайство отклонить, сообщила судья.