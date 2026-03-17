США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик - РИА Новости, 17.03.2026
05:29 17.03.2026
США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик
США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик - РИА Новости, 17.03.2026
США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик
США продолжают использовать энергетический фактор как инструмент геополитического давления на Ближнем Востоке, в том числе в противостоянии с Китаем, заявил РИА РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T05:29:00+03:00
2026-03-17T05:29:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
китай
опек
российская академия наук
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
китай
в мире, ближний восток, сша, китай, опек, российская академия наук, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Китай, ОПЕК, Российская академия наук, Военная операция США и Израиля против Ирана
США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик

Аналитик Озер: США продолжают разыгрывать нефтяную карту против Китая

АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. США продолжают использовать энергетический фактор как инструмент геополитического давления на Ближнем Востоке, в том числе в противостоянии с Китаем, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Вашингтон продолжает разыгрывать нефтяную карту против Китая, тогда как Венесуэла и Иран имеют стратегическое значение для администрации Пекина", - сказал Озер.
По словам эксперта, контроль над нефтяными ресурсами и финансовыми потоками остается одним из ключевых элементов американской глобальной стратегии.
"Соединенные Штаты в последние годы отходят от прежней практики влияния на цены через давление на ОПЕК+. Новый подход предполагает более прямой контроль над нефтяными ресурсами, введение санкций, связанных с нефтью, и удержание активов нефтедобывающих стран в США через покупку американских облигаций", - отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что баланс сил в регионе может меняться на фоне роста присутствия других держав.
"Присутствие китайских и российских военно-морских сил на Ближнем Востоке может способствовать восстановлению баланса сил в регионе. Китайское военно-морское присутствие в Джибути является одним из показателей этого процесса", - добавил Озер.
Вопрос контроля над энергетическими ресурсами Ближнего Востока неоднократно обозначался Вашингтоном как один из стратегических приоритетов внешней политики США. Американские власти в разные годы прямо заявляли о необходимости сохранять влияние в регионах добычи нефти и газа и обеспечивать доступ к ключевым энергетическим маршрутам. Аналитики отмечают, что подобный подход распространяется не только на Ближний Восток, но и на другие богатые углеводородами регионы, включая Венесуэлу.
По словам ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Дмитрия Кондратова, борьба за контроль над ресурсами и перераспределение нефтяных потоков остаются важным фактором давления на страны, обладающие крупными запасами углеводородов.
В миреБлижний ВостокСШАКитайОПЕКРоссийская академия наукВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
